Il fermo alla Seawatch di Carola Rackete i giudici di Palermo | La ong va risarcita con 76 mila euro

Il tribunale di Palermo ha stabilito che la nave Sea-Watch 3, fermata nel giugno 2019 a Lampedusa, ha subito un danno patrimoniale. La causa deriva dal fermo amministrativo imposto dalla Guardia di Finanza, che ha bloccato la nave per settimane. La ong Sea-Watch ha richiesto un risarcimento di oltre 76 mila euro, sostenendo di aver subito perdite economiche e danni materiali. I giudici hanno accolto questa richiesta, condannando lo Stato italiano a pagare. La decisione si basa sulla valutazione delle conseguenze del fermo sulla ong.

Il Tribunale del capoluogo siciliano ha quantificato il danno per lo scontro con l'allora ministro Salvini che dispose il fermo poi giudicato illegittimo La decisione riguarda in particolare le spese sostenute tra ottobre e dicembre dello stesso anno, tra cui costi portuali e di agenzia, carburante necessario per mantenere operativa l'imbarcazione e spese legali documentate dall'organizzazione. Secondo il giudice, il fermo imposto alla nave ha comportato un danno economico diretto alla ong, che ora dovrà essere rimborsato dallo Stato. Il caso si inserisce nella più ampia vicenda che ebbe come protagonista la comandante Carola Rackete e che segnò uno dei momenti più simbolici della politica dei "porti chiusi".