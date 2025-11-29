Chi sono i veri estremisti? Manifestanti pro pal sanzionano La Stampa

I manifestanti pro pal nel mirino per l’azione contro la sede de La Stampa. Ma quando si parla di “estremismo”, sarebbe ora di nominare quello vero. Venerdì a Torino un gruppo di manifestanti filopalestinesi ha fatto irruzione nella sede della Stampa: vernice spray, letame nel cortile, vecchie copie del giornale rovesciate a terra. Un’azione dimostrativa forte, certo. Lo hanno fatto per denunciare il trattamento riservato all’imam Mohamed Shahin, detenuto nel CPR di Caltanissetta con un provvedimento di espulsione considerato discutibile persino da diversi giuristi. La loro protesta nasce da qui, ma si allarga: riguarda il modo in cui l’informazione italiana racconta — e distorce — ciò che ruota attorno alla Palestina. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

