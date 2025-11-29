Assalto alla redazione della Stampa cori Pro Pal tra devastazione e minacce La condanna di Mattarella e Meloni

Ilfattoquotidiano.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un centinaio di manifestanti ha fatto irruzione venerdì 28 novembre nel primo pomeriggio, intorno alle 14, nella redazione di Torino del quotidiano La Stampa, in via Lugaro. È accaduto in una giornata in cui la sede era vuota, dal momento che i giornalisti avevano aderito alla giornata di sciopero, indetta dal sindacato di categoria per il rinnovo del contratto. L’entrata dei manifestanti nella redazione è avvenuta quando dal corteo in corso per lo sciopero generale si è staccata una parte. Si sarebbero mossi urlando “Free Palestine” e “Giornalisti complici dell’arresto in Cpr di Mohamed Shahin”, in riferimento all’imam di Torino per cui nei giorni scorsi era stato emesso un decreto di espulsione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

