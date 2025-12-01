Perché l’inchiesta su Mps-Mediobanca rende la via per Generali più impervia
Nel capitalismo di relazione ci sono operazioni che si spiegano con i prospetti informativi e altre che si capiscono meglio ascoltando le telefonate dei protagonisti. Il blitz con cui Mps si è mangiata Mediobanca appartiene senza dubbio alla seconda categoria. Non perché manchi la logica finanziaria, ma perché la coreografia che l’ha accompagnata è il compendio di un certo stile: deferenze, investiture, confidenze pronunciate come se il telefono fosse ancora un luogo sicuro. Un fotomontaggio con Milleri, Caltagirone e Lovaglio in Piazzetta Cuccia, sede di Mediobanca (foto Ansa e Imagoeconomica). 🔗 Leggi su Lettera43.it
