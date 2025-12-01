banche nella tempesta mps mediobanca resiste la fortezza generali

La tempesta giudiziaria che sta coinvolgendo la scalata di Monte dei Paschi di Siena a Mediobanca e sta chiamando la Procura di Milano a indagare per aggiotaggio contro Luigi Lovaglio, Ceo di Mps, il finanziere e costruttore Francesco Gaetano Caltagirone, e Francesco Milleri, presidente di Delfin, può creare grattacapi al sistema finanziario nazionale, mettere in discussione la strategia del governo Meloni e richiamare in ballo l’eccezionalità di Assicurazioni Generali, vero obiettivo della manovra borsistica più arrembante del 2025 italiano. Andiamo con ordine. Su queste colonne vi abbiamo raccontato con dovizia di particolari le questioni strategiche ed economiche sottendenti la mira della banca risanata di Rocca Salimbeni su Piazzetta Cuccia, la spinta del senso di rivalsa di Caltagirone e Delfin contro Mediobanca e dell’ex Ceo Alberto Nagel per le diverse sconfitte subite in Piazzetta Cuccia (dove i due erano azionisti), ma soprattutto in Generali, ove Mediobanca in asse con i fondi stranieri ha sostenuto due volte l’elezione dell’ad Philippe Donnet. 🔗 Leggi su It.insideover.com

