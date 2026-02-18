Medio Oriente, Netanyahu non va al Board of Peace. Hezbollah respinge piano disarmo

Il premier Netanyahu ha deciso di non partecipare alla riunione del Board of Peace, mentre Hezbollah si oppone con fermezza al piano di disarmo. A Gaza, i civili vivono nella paura, con poche prospettive di pace. Nel frattempo, i raid israeliani sul confine con il Libano si susseguono quasi ogni giorno, aggravando la tensione nella regione. Le tensioni tra le parti persistono, alimentando la crisi già in atto. La situazione rimane fragile e difficile da prevedere.

In Medio Oriente, a Gaza, la popolazione continua a soffrire mentre sul fronte nord col Libano i raid israeliani sono quasi quotidiani. Oggi la notizia che Hezbollah ha respinto il piano di quattro mesi per un suo disarmo. Servizio di Alessandra Buzzetti

