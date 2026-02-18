Medio Oriente Netanyahu non va al Board of Peace Hezbollah respinge piano disarmo
Il premier Netanyahu ha deciso di non partecipare alla riunione del Board of Peace, mentre Hezbollah si oppone con fermezza al piano di disarmo. A Gaza, i civili vivono nella paura, con poche prospettive di pace. Nel frattempo, i raid israeliani sul confine con il Libano si susseguono quasi ogni giorno, aggravando la tensione nella regione. Le tensioni tra le parti persistono, alimentando la crisi già in atto. La situazione rimane fragile e difficile da prevedere.
In Medio Oriente, a Gaza, la popolazione continua a soffrire mentre sul fronte nord col Libano i raid israeliani sono quasi quotidiani. Oggi la notizia che Hezbollah ha respinto il piano di quattro mesi per un suo disarmo. Servizio di Alessandra Buzzetti
Medio Oriente, fase 2 della tregua. I dubbi dei leader sul board of peaceIn Medio Oriente si avvia la seconda fase della tregua, mentre i leader internazionali esprimono dubbi riguardo al percorso di pace.
Guerra in Medio Oriente Netanyahu incontra Trump, l'Iran non vuole negoziare sui missili balisticiNel giorno del bilaterale tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu, l'Iran ha inviato un messaggio forte e chiaro: sul programma di missili balistici, quello sul quale il premier israeliano fa più pressi ... bluewin.ch
Medio Oriente, Netanyahu non andrà al vertice di Sharm el SheikhSembrava la seconda notizia del giorno, l’incontro in Egitto tra Abu Mazen e Netanyahu a una decina d’anni dal loro ultimo incontro. E dopo la liberazione degli ostaggi per Trump sarebbe stato il ... avvenire.it
A Ostia Antica è stato trovato il più antico bagno rituale ebraico mai scoperto fuori dal Medio Oriente. Si tratta di una mikvah, una vasca per la purificazione, che conferma la presenza stabile di una comunità ebraica a Ostia già in epoca romana. La scoperta è a facebook
Medio Oriente, 85 paesi (tra cui Italia e UE) condannano l’espansione di #Israele in #Cisgiordania x.com