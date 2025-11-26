Svolta in Medio Oriente Hamas apre al disarmo e all’ingresso nell’Olp per trasformarsi in un partito politico legittimo

Secondo indiscrezioni raccolte dal quotidiano saudita Asharq Al-Awsat, Hamas starebbe valutando un cambiamento senza precedenti: la rinuncia alla lotta armata e l’ingresso nell’Organizzazione per la liberazione della Palestina. Fonti interne al movimento, rimaste anonime, descrivono un dibattito aperto tra la leadership dentro e fuori Gaza sul possibile scioglimento delle Brigate Qassam, il braccio militare del gruppo. L’ipotesi in discussione prevede una trasformazione radicale, quella di un’organizzazione concentrata esclusivamente sull’attività politica, capace di partecipare alla vita pubblica palestinese e di tornare a incidere sul terreno istituzionale. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Svolta in Medio Oriente, Hamas apre al disarmo e all’ingresso nell’Olp per trasformarsi in un partito politico legittimo

