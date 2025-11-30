L’amministrazione comunale di Riccione, pur riconoscendo e comprendendo le criticità strutturali che interessano il sistema di emergenza-urgenza a livello nazionale e regionale, desidera esprimere la più profonda gratitudine per l’enorme e incessante sforzo che il personale medico del pronto soccorso di Riccione sta compiendo. Il loro impegno, la piena efficienza e la professionalità trovano costante riscontro nelle numerose e positive testimonianze che ci giungono, nonostante la carenza di organico. Parte da qui la sindaca Daniela Angelini, da una sferzata di ottimismo a fronte delle difficoltà oggettive di organico con cui il pronto soccorso del ’Ceccarini’ è costretto a fare i conti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pronto soccorso, carenza di medici. Angelini: "Priorità al ’Ceccarini’"