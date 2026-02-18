Medici di famiglia una nuova generazione in corsia al Sant’Anna | 46 in formazione a Como
Per far fronte alla carenza di medici di famiglia, 46 giovani specializzandi sono stati ammessi al corso presso l’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia. La loro presenza rappresenta un passo concreto per rafforzare il servizio sanitario locale. Durante l’incontro di questa mattina, si è discusso di come la nuova generazione di medici possa contribuire a migliorare l’assistenza ai cittadini. I futuri medici si preparano a lavorare sul territorio, pronti a entrare in azione nei prossimi mesi.
Il direttore dell’Accademia di PoliS-Lombardia incontra i tirocinanti di Asst Lariana e rilancia sul lavoro di rete nella sanità territoriale All’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, sede del polo formativo di ASST Lariana, questa mattina si è parlato di futuro della medicina generale. Protagonisti i medici che stanno frequentando il corso triennale di formazione specialistica obbligatoria per diventare medici di famiglia. A incontrarli è stato Alessandro Colombo, direttore dell’Accademia di formazione per il servizio socio-sanitario di PoliS-Lombardia, impegnato in un tour dei poli formativi regionali.🔗 Leggi su Quicomo.it
