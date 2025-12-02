Sostenibilità o terza corsia | l' indagine di Camera di Commercio e Scuola Sant' Anna mette la Fi-Pi-Li di fronte al bivio

La mobilità toscana è a un punto di svolta. E' quanto emerge dal progetto SAMPLE, realizzato dall’Istituto di Management della Scuola Superiore SantAnna e dalla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, che ha raccolto 1995 risposte da cittadini e 134 da imprese per valutare percezioni. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

