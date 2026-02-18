MediaWorld cerca 18 professionisti tra Cuneo e Nichelino

MediaWorld apre due nuovi negozi in Piemonte, assumendo 18 persone tra Cuneo e Nichelino. La scelta di espandersi in queste città deriva dalla crescente domanda di prodotti elettronici e dalla volontà di migliorare il servizio locale. Il primo negozio, un punto vendita Xpress a Nichelino, aprirà il 26 marzo in Via Scarrone 10, mentre il secondo, sempre Xpress, a Cuneo in Via Guido Martino 8, sarà operativo dal 30 aprile.

MediaWorld, l'Experience Champion dell'elettronica di consumo, rafforza la propria presenza in Piemonte con due nuove aperture previste nel primo semestre 2026: il punto vendita Xpress di Nichelino, in Via Scarrone 10, che inaugurerà il 26 marzo, e il nuovo store Xpress di Cuneo, in Via Guido Martino 8, con apertura prevista il 30 aprile. In vista delle inaugurazioni, l'azienda avvia una campagna di selezione per la costruzione dei team che guideranno i due negozi, con un totale di 18 posizioni aperte. Per Cuneo, sono tredici le figure ricercate: uno Store Leader, due Team Leader e dieci Addetti Vendita.