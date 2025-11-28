Conegliano sfida Perugia dopo l’impresa in Champions Novara a Cuneo cerca conferme nel derby piemontese
La Serie A1 femminile entra in un fine settimana ad alta intensità, con un turno che incrocia ambizioni, stati di forma e storie molto diverse tra loro. Le big cercano continuità dopo gli impegni europei, mentre chi insegue è chiamato a rilanciarsi in un momento chiave della stagione. La giornata si apre con il derby piemontese tra Cuneo e Novara, incrocio tra una squadra che vuole ritrovare solidità e una formazione in crescita dopo l’ultimo 3-0. In serata scende in campo la capolista: la Prosecco Doc Imoco Conegliano, imbattuta e reduce dall’impresa in Champions, fa visita a una Perugia affamata di punti. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche questi approfondimenti
MERIT ADIGWE Premiata come MVP nella sfida tra @imocovolley e Firenze, rivediamo alcuni dei punti di @meritadigwe , opposta di Conegliano Chi di voi l’ha schierata al FantaLVF? Scarica l’app FantaLVF o visita il sito www.fantalvf.it La #Serie - facebook.com Vai su Facebook
Pallavolo A1F - Perinelli invoca equilibrio e qualità alla "sua" Perugia attesa dalla sfida casalinga con Conegliano Vai su X
Conegliano sfida Perugia dopo l’impresa in Champions, Novara a Cuneo cerca conferme nel derby piemontese - La Serie A1 femminile entra in un fine settimana ad alta intensità, con un turno che incrocia ambizioni, stati di forma e storie molto diverse tra loro. Scrive oasport.it
Bartoccini suona la carica: «Dobbiamo ritrovare il nostro gioco» - A due giorni dalla sfida clou della dodicesima giornata del girone d’andata di regular season, quella contro la capolista Prosecco Doc Imoco Conegliano (si gioca sabato al Pala Barton Energy alle ore ... Segnala umbria24.it
Le farfalle tornano alla e-work Arena dopo lo show di Conegliano: domenica c’è Perugia - Sfida casalinga per le ragazze del volley di Busto contro la squadra umbra protagonista di un ottimo avvio di stagione. Scrive laprovinciadivarese.it