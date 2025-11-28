La Serie A1 femminile entra in un fine settimana ad alta intensità, con un turno che incrocia ambizioni, stati di forma e storie molto diverse tra loro. Le big cercano continuità dopo gli impegni europei, mentre chi insegue è chiamato a rilanciarsi in un momento chiave della stagione. La giornata si apre con il derby piemontese tra Cuneo e Novara, incrocio tra una squadra che vuole ritrovare solidità e una formazione in crescita dopo l’ultimo 3-0. In serata scende in campo la capolista: la Prosecco Doc Imoco Conegliano, imbattuta e reduce dall’impresa in Champions, fa visita a una Perugia affamata di punti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Conegliano sfida Perugia dopo l’impresa in Champions, Novara a Cuneo cerca conferme nel derby piemontese