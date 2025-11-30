Rinnovate le ordinanze antialcol e antidegrado ai Giardini Speyer

Continua l'impegno del Comune per rendere i Giardini Speyer un luogo più vivibile. Infatti con l'obiettivo di contrastare fenomeni di degrado urbano e ambientale, tutelando la sicurezza e l' ordine pubblico, sono state rinnovate dall'1 dicembre al 31 maggio le ordinanze antialcol e antidegrado. I due provvedimenti prevedono il divieto di vendere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche; è vietata anche la vendita mediante distributori automatici, seppur esercitata alla presenza di operatori o responsabili. È esclusa invece dal divieto la somministrazione negli spazi appositamente attrezzati dei pubblici esercizi e delle attività artigianali con consumo sul posto.

