Mediatek si prepara al calo dei chipset con tagli ai bonus dei dipendenti durante la crisi dram

Mediatek ha annunciato tagli ai bonus dei dipendenti a causa della diminuzione della domanda di chipset. La crisi nei semiconduttori, causata dalle tensioni nelle catene di approvvigionamento, colpisce anche il settore tecnologico asiatico. L’azienda ha deciso di ridurre le incentivazioni per adattarsi alle condizioni di mercato più deboli. Questa mossa mira a contenere le perdite e a mantenere la stabilità finanziaria. La decisione riguarda tutte le divisioni e si inserisce in un quadro di incertezza globale nel settore dei chip.

Il contesto globale dei semiconduttori rimane segnato da una domanda incerta e da tensioni nelle catene di approvvigionamento. MediaTek, attore chiave nel settore dei processori per dispositivi mobili, sta predisponendo la distribuzione dei premi per la seconda metà del 2025 mentre si profila una possibile frenata del mercato degli smartphone. Le cifre emerse indicano una remunerazione significativa, anche se in calo rispetto agli elementi del primo semestre. contesto e premi di fine anno. Circa 12.000 dipendenti idonei riceveranno i premi relativi al secondo semestre 2025 nel mese di febbraio. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com © Mondoandroid.com - Mediatek si prepara al calo dei chipset con tagli ai bonus dei dipendenti durante la crisi dram Crisi del latte, Coldiretti Benevento incontra gli allevatori: “Stop ai tagli unilaterali dei prezzi”Coldiretti Benevento ha incontrato gli allevatori locali per affrontare la crisi del settore lattiero-caseario. La crisi del brand Alexander Mcqueen: ricavi a picco e tagli annunciati ai posti di lavoro, il grido d’allarme dei sindacatiLa crisi colpisce anche Alexander Mcqueen. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il Poco X8 Pro si prepara al debutto: ecco le prime informazioni sul nuovo chipset; Xiaomi 17 Ultra si prepara al debutto: focus su sensore LOFIC e zoom a lenti mobili; Redmi K90 Ultra: smartphone top con Dimensity 9500 e ventola attiva. MediaTek prepara il Dimensity 9500: prestazioni record per il SoC nei primi benchmarkLe informazioni emerse online in queste ore anticipano le potenzialità del nuovo Dimensity 9500. Il chip potrebbe consentire agli OEM che lo utilizzeranno di realizzare uno smartphone da oltre 4 ... hwupgrade.it Google prepara l'addio a Samsung: punterà su MediaTek per il modem dei prossimi Pixel 11?Secondo le prime informazioni emerse in queste ore, Google avrebbe scelto MediaTek come fornitore dei modem 5G da affiancare al SoC Google Tensor G6. La notizia non è una novità assoluta: già lo ... hwupgrade.it