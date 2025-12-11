Fissato l' ultimo saluto all' avvocato Caruso Lombardi i parenti | Invitati tutti quelli che l' hanno potuto conoscere

Si terrà sabato 13 dicembre al duomo di Cesena il funerale dell’avvocato Antonio Caruso Lombardi, scomparso il 3 dicembre all’età di 91 anni. I parenti invitano tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerlo a partecipare, per tributare l’ultimo saluto a una figura stimata e amata.

Sarà celebrato sabato 13 dicembre al duomo di Cesena il funerale dell'avvocato Antonio Caruso Lombardi, scomparso il 3 dicembre, all’età di 91 anni, nella sua casa, circondato dall’affetto della moglie Francesca Santini e della figlia Antonella. A darne l'annuncio sono i familiari. “Sarà un. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

L'appuntamento di quest'anno è fissato per il 18 dicembre a Cagliari, dalle 9 alle 21, nella sua sede storica, la scalinata di Bonaria, dopo l'ultimo weekend di pre-raccolta previsto per il 13 e 14 dicembre. Esso si svolgerà in concomitanza in altri 24 comuni sardi - facebook.com Vai su Facebook

Il 9 dicembre 2025 è la scadenza fissata per richiedere il Nuovo Bonus mamme 2025, il contributo mensile rivolto alle madri lavoratrici con almeno due figli. Oggi è quindi l’ultimo giorno utile per inviare la domanda, per chi ha già maturato i requisiti. Vai su X

L’ultimo saluto all’avvocato Pierlino Benatti - Gremito di persone il santuario della Madonna della Porta, ieri pomeriggio a Guastalla, per l’addio a Pierlino Benatti, decano degli avvocati reggiani, deceduto a 80 anni di età. Lo riporta ilrestodelcarlino.it