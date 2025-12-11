Fissato l' ultimo saluto all' avvocato Caruso Lombardi i parenti | Invitati tutti quelli che l' hanno potuto conoscere

Si terrà sabato 13 dicembre al duomo di Cesena il funerale dell’avvocato Antonio Caruso Lombardi, scomparso il 3 dicembre all’età di 91 anni. I parenti invitano tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerlo a partecipare, per tributare l’ultimo saluto a una figura stimata e amata.

