Bonus 2026 | tutti i nuovi incentivi quelli confermati e quelli che spariscono

Il 2026 si presenta come un anno di cambiamenti nel panorama dei bonus fiscali italiani, tra conferme e novità. Mentre alcune agevolazioni vengono mantenute, altre scompaiono o vengono riviste, segnando una fase di transizione. Un'occasione per capire quali incentivi continueranno a sostenere cittadini e imprese nel prossimo futuro, tra continuità e innovazione.

Il 2026 si profila come un anno di transizione per il sistema dei bonus fiscali italiani. Non un'esplosione di nuove agevolazioni, ma nemmeno un taglio netto come molti temevano. La Legge di Bilancio 2026, ancora in fase di approvazione parlamentare, ridisegna il perimetro degli incentivi con una logica più selettiva, puntando sulla continuità di alcune misure storiche, sull'introduzione di interventi mirati e sull'uscita di scena di bonus considerati ormai insostenibili dal punto di vista finanziario. Secondo l'analisi pubblicata da Brocardi.it, il quadro che emerge è fatto di conferme, rimodulazioni e addii, con un'attenzione particolare alle famiglie economicamente fragili e al settore casa, ma con risorse più limitate rispetto agli anni passati.

