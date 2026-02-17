Napoli parla Mazzocchi | Alisson e Giovane sono bravissimi ragazzi E su Vergara…

Pasquale Mazzocchi ha commentato oggi a Radio CRC che Alisson e Giovane sono due ragazzi molto bravi, spiegando che la loro crescita in campo ha contribuito a rafforzare la squadra. Ha sottolineato come la loro determinazione e impegno si vedano anche negli allenamenti e nelle partite. Mazzocchi ha anche parlato di Vergara, senza entrare nei dettagli, ma sottolineando che il suo percorso sta proseguendo bene.

