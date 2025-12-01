Maxima d’Olanda abito in Sangallo spilla gioiello e cappello di paglia
Proseguono gli impegni ufficiali dei reali d’Olanda con la visita di Stato in Suriname: è nel Paese dell’America del Sud che il R e Willem-Alexander e la Regina Máxima hanno partecipato alla Cerimonia di Benvenuto al Palazzo Presidenziale di Paramaribo, un momento solenne che celebra i rapporti diplomatici tra i due Paesi. Eventi come questo fanno parte degli impegni ufficiali della coppia reale che rappresenta i Paesi Bassi in occasioni istituzionali, culturali e internazionali. Le cerimonie di benvenuto, gli incontri con le autorità locali e le visite a luoghi simbolo sono fondamentali per rafforzare le relazioni bilaterali e promuovere cooperazione, dialogo e identità nazionale e i due sovrani non mancano mai di osservare la tradizione, anche sfoggiando outfit all’altezza dell’occasione. 🔗 Leggi su Dilei.it
