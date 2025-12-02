Maxima d' Olanda in Suriname l' arancione dell' abito indossato al banchetto è molto più di un tendenza di stagione

Nel vestito sfoggiato dalla sovrana si può vedere non solo un colore protagonista dell'autunno 2025 ma anche un fil orange tra la casa reale e il paese dell'America del Sud. Ha impreziosito la mise da gran sera una delle sue tiare preferite abbinata a gioielli di famiglia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Maxima d'Olanda in Suriname, l'arancione dell'abito indossato al banchetto è molto più di un tendenza di stagione

Altri contenuti sullo stesso argomento

Maxima d’Olanda in Indonesia: missione Onu, look in giallo e un outfit che sorprende tutti - facebook.com Vai su Facebook

Maxima d'Olanda, in Suriname regina dei cappelli - Per usufruire del servizio di domande e risposte de ilMedicoRisponde è necessario essere registrati al sito Corriere. Come scrive video.corriere.it

Maxima d’Olanda, abito in Sangallo, spilla gioiello e cappello di paglia - Alla cerimonia in Suriname, Máxima d’Olanda conquista con un outfit impeccabile che illumina l’evento e conferma il suo ruolo di icona di stile ... Scrive dilei.it

Maxima d’Olanda in bermuda e mocassini, è lei la Regina più audace - Maxima d’Olanda sorprende tutti: alla visita di Stato in Indonesia la Regina si è presentata con bermuda e mocassini con miniborchie ... Lo riporta dilei.it

Come indossare i bermuda a 50 anni: il look di Maxima D’Olanda - Maxima d’Olanda, 54 anni, ha inaugurato il suo viaggio di Stato in Indonesia con un look che riflette pienamente il suo approccio alla moda ... Come scrive amica.it