Un grave attacco terroristico ha sconvolto la spiaggia di Bondi a Sydney, causando almeno 12 morti e 29 feriti durante una festa ebraica. L'episodio ha suscitato shock e condanna a livello internazionale, evidenziando la gravità della minaccia e l'importanza di misure di sicurezza rafforzate.

© Iltempo.it - Strage sulla spiaggia alla festa degli ebrei: almeno 12 morti e 29 feriti

Almeno dodici persone sono morte e ventinove sono rimaste ferite in seguito a un attacco terroristico sulla spiaggia di Bondi, a Sydney, in Australia. Decine i colpi di arma da fuoco sparati contro in un parco che ospitava la festa ebraica per primo giorno di Hanukka. Uno degli assalitori è stato ucciso e un altro, disarmato da un cittadino coraggioso, è ricoverato in ospedale. Il primo ministro australiano, Anthony Albanese, ha affermato che “l'attacco mirato contro gli ebrei è stato un atto di malvagio antisemitismo”. Il commissario di polizia del Nuovo Galles del Sud, Mal Lanyon, ha dichiarato che le forze dell'ordine polizia stanno indagando su un possibile terzo uomo armato, confermando che la sparatoria è consuderata un attentato terroristico. Iltempo.it

Strage sulla spiaggia alla festa degli ebrei: almeno 12 morti e 29 feriti - Almeno dodici persone sono morte e ventinove sono rimaste ferite in seguito a un attacco terroristico sulla spiaggia di Bondi, a Sydney, in ... iltempo.it