Maxi controlli | trovata droga in un locale e sequestrata una patente falsa

Centotrenta persone identificate, hashish trovato nel bagno di un locale e una patente falsa sequestrata. Questo il risultato del servizio straordinario di controllo del territorio avvenuto nelle aree urbane del Parco delle Groane martedì 17 febbraio, nei comuni di Cesano Maderno e Ceriano Laghetto. All’operazione hanno preso parte personale della polizia - con un'unità cinofila - e delle locali di Cesano Maderno e Ceriano Laghetto. Tra le persone identificate, 32 sono risultate con precedenti di polizia. Gli agenti hanno controllato anche un esercizio commerciale e al suo interno sono stati identificate 27 persone, di cui 10 italiani con precedenti di polizia.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Guidavano senza patente o con patente falsa: fermati e denunciati dalla Polizia localeLa Polizia locale di Modena ha fermato due automobilisti senza patente o con documenti falsi.

Guida con una patente falsa: 45enne pizzicata e denunciata dalla polizia localeUna donna di 45 anni è stata fermata e denunciata dalla polizia locale di Monza mentre guidava con una patente falsa.

