Veterinario Guerra condannato a 4 anni di reclusione Accusa di uccisione e maltrattamento di animali
Il veterinario Mauro Guerra di Sant’Antonio è stato condannato a quattro anni e due mesi di carcere per aver ucciso e maltrattato animali. La sentenza arriva dopo un’indagine che ha portato alla luce numerosi casi di abusi e pratiche crudeli. Durante il processo, sono emerse prove concrete di violenze commesse nel suo ambulatorio. La decisione della corte segue mesi di accertamenti e testimonianze di testimoni oculari. La vicenda ha suscitato grande scalpore tra gli animalisti della zona.
Ravenna, 18 febbraio 2026 – Il veterinario di Sant’Antonio, Mauro Guerra, è stato condannato a quattro anni e due mesi di reclusione, al netto di alcune assoluzioni e altri reati caduti in prescrizione. Aula piena di sostenitori di Guerra. La sentenza del giudice Piervittorio Farinella è stata pronunciata pochi minuti dopo le 14 di oggi in un’aula piena dei sostenitori di Guerra. Il giudice ha disposto anche l’interdizione dalla professione per tre anni (il veterinario è già radiato con decisione esecutiva) e l’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni. Confisca dell’ambulatorio. La sentenza prevede inoltre la confisca dell’ambulatorio di Sant’Antonio ma il dissequestro della stanza del propoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Maltrattamento di animali, cassinate condannato: quattro mesi di reclusioneA Cassino, il giudice ha condannato un individuo a quattro mesi di reclusione per maltrattamento di animali, in seguito alle indagini condotte dalla Polizia Locale.
Radiato dall’albo Mauro Guerra, il veterinario del “caso Balto”. Attesa per la sentenza: chiesti 13 anni e 4 mesi di reclusioneMauro-Guerra L’ex veterinario Mauro Guerra, protagonista del caso Balto, aspetta la sentenza dopo il processo che lo vede accusato di maltrattamenti e uccisioni di animali, oltre a reati come detenzione illegale di farmaci, smaltimento illecito di rifiuti e frode in commercio.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Processo all'ex veterinario, Guerra condannato a 4 anni e due mesiEra accusato di aver operato e soppresso cani e gatti senza necessità e senza anestesia. La Procura aveva chiesto 13 anni anche per reati fiscali ... rainews.it
Ravenna, il veterinario Guerra condannato a 4 anni e 2 mesiCondannato a 4 anni e 2 mesi il veterinario Mauro Guerra. La sentenza è stata pronunciata dal giudice Piervittorio Farinella in un’aula gremita da ... corriereromagna.it
Però con altre situazioni (vedi VETERINARIO MAURO GUERRA) è stato fatto, ancora prima di una sentenza. Quindi un BEL SILENZIO soprattutto ISTITUZIONALE, sarebbe dovuto. Anche perché prima della "destra" al Governo c'è stata anche la "Sinistra" a ge facebook
Accogliamo con soddisfazione la conferma definitiva della radiazione del veterinario Mauro Guerra di Ravenna dall’Ordine professionale. Un provvedimento grave e necessario, che riconosce la gravità delle condotte contestate e tutela finalmente gli animali x.com