Il veterinario Mauro Guerra di Sant’Antonio è stato condannato a quattro anni e due mesi di carcere per aver ucciso e maltrattato animali. La sentenza arriva dopo un’indagine che ha portato alla luce numerosi casi di abusi e pratiche crudeli. Durante il processo, sono emerse prove concrete di violenze commesse nel suo ambulatorio. La decisione della corte segue mesi di accertamenti e testimonianze di testimoni oculari. La vicenda ha suscitato grande scalpore tra gli animalisti della zona.

Ravenna, 18 febbraio 2026 – Il veterinario di Sant’Antonio, Mauro Guerra, è stato condannato a quattro anni e due mesi di reclusione, al netto di alcune assoluzioni e altri reati caduti in prescrizione. Aula piena di sostenitori di Guerra. La sentenza del giudice Piervittorio Farinella è stata pronunciata pochi minuti dopo le 14 di oggi in un’aula piena dei sostenitori di Guerra. Il giudice ha disposto anche l’interdizione dalla professione per tre anni (il veterinario è già radiato con decisione esecutiva) e l’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni. Confisca dell’ambulatorio. La sentenza prevede inoltre la confisca dell’ambulatorio di Sant’Antonio ma il dissequestro della stanza del propoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Veterinario Guerra condannato a 4 anni di reclusione. Accusa di uccisione e maltrattamento di animali

Maltrattamento di animali, cassinate condannato: quattro mesi di reclusioneA Cassino, il giudice ha condannato un individuo a quattro mesi di reclusione per maltrattamento di animali, in seguito alle indagini condotte dalla Polizia Locale.

Radiato dall’albo Mauro Guerra, il veterinario del “caso Balto”. Attesa per la sentenza: chiesti 13 anni e 4 mesi di reclusioneMauro-Guerra L’ex veterinario Mauro Guerra, protagonista del caso Balto, aspetta la sentenza dopo il processo che lo vede accusato di maltrattamenti e uccisioni di animali, oltre a reati come detenzione illegale di farmaci, smaltimento illecito di rifiuti e frode in commercio.

