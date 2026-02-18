Maurizio Belpietro apre a Parma la quarta edizione di Caleidoscopio

Maurizio Belpietro apre a Parma la quarta edizione di “Caleidoscopio” a causa dell’interesse crescente per le tematiche internazionali. Venerdì 20 febbraio alle 18.30, l’incontro si svolge nel centro culturale della città, con la partecipazione di pubblico e operatori del settore. La rassegna, promossa dal Comune di Parma, affronta i cambiamenti negli scenari globali e le sfide politiche odierne. La serata si preannuncia ricca di approfondimenti e dibattiti sulle tensioni geopolitiche attuali.

Venerdì 20 febbraio alle ore 18.30 si inaugura la quarta edizione di Caleidoscopio, rassegna dedicata all'analisi degli scenari internazionali e dei nuovi equilibri globali, promossa dal Comune di Parma – Assessorato alla Cultura. Il primo incontro vedrà protagonista Maurizio Belpietro, direttore di Panorama e del quotidiano La Verità, intervistato da Pietro Ferraguti, direttore di 12TvParma. Tutti gli incontri si svolgeranno al Circolo di Lettura e Conversazione, in via Melloni 4, alle ore 18.30. L'ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili. La rassegna proseguirà venerdì 6 marzo alle 18.