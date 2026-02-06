‘Caleidoscopio Nuovi scenari di un Vecchio Continente’ | tra gli ospiti Maurizio Belpietro Luca Telese e Giovanni Floris

Questa sera a Parma torna ‘Caleidoscopio. Nuovi scenari di un Vecchio Continente’, la rassegna che affronta i temi del mondo di oggi. Tra gli ospiti ci sono Maurizio Belpietro, Luca Telese e Giovanni Floris. La manifestazione, promossa dal Comune di Parma, si svolgerà fino al 10 maggio.

Torna ‘Caleidoscopio. Nuovi scenari di un Vecchio Continente’, la rassegna dedicata all’analisi del mondo contemporaneo ideata dal Comune di Parma - Assessorato alla Cultura che si terrà a Parma dal 20 febbraio al 10 maggio. L’iniziativa, giunta alla quarta edizione, ripropone il format che.🔗 Leggi su Parmatoday.itImmagine generica

