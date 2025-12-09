Si avvicina la quarta edizione di Tedx Forlì | apre la vendita dei biglietti posti limitati

Forlitoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Apriranno mercoledì, a partire dalle ore 9.00, le iscrizioni per la quarta edizione di Tedx Forlì, in programma sabato 31 gennaio al rinomato Teatro Diego Fabbri. Dopo il successo crescente degli anni precedenti, il team di volontari di Tedx Forlì torna con un tema potente e ispirante. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

