Mattarella tutti i motivi del primo blitz al Csm | Tra le istituzioni serve vicendevole rispetto

È un segnale forte, quello di Sergio Mattarella. Perché la scelta di presiedere il plenum del Consiglio superiore della magistratura in una seduta ordinaria, circostanza che - come ha sottolineato lo stesso capo dello Stato - “non si è mai verificata in undici anni”, arriva in un momento di tensione altissima tra toghe e politica. Prima le parole del guardasigilli Nordio sulla deriva correntizia del Csm in cui vigerebbe un sistema “para-mafioso”. Poi, ieri, il video della presidente del Consiglio contro la “magistratura politicizzata”. Ma anche, allargando lo sguardo, l’affondo del procuratore Gratteri sui “criminali” che voterebbero sì al referendum del 22 e 23 marzo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Mattarella, "blitz" al Csm: «In 11 anni mai qui per lavori ordinari, serve vicendevole rispetto tra istituzioni» | «Atto di rilievo»: le reazioniSergio Mattarella ha fatto una visita al Consiglio superiore della magistratura per discutere delle recenti tensioni tra le istituzioni.

Mattarella al plenum del Csm: “Serve rispetto vicendevole tra istituzioni”Il presidente Mattarella ha partecipato al plenum del Csm, un fatto insolito, per richiamare il rispetto reciproco tra le istituzioni.

