Mattarella blitz al Csm | In 11 anni mai qui per lavori ordinari serve vicendevole rispetto tra istituzioni | Atto di rilievo | le reazioni

Sergio Mattarella ha fatto una visita al Consiglio superiore della magistratura per discutere delle recenti tensioni tra le istituzioni. La sua presenza, insolita dopo oltre un decennio, ha sorpreso molti, soprattutto perché si è concentrata su questioni di rispetto reciproco tra poteri. Durante l'incontro, il presidente ha sottolineato che il Csm, come altri organi pubblici, commette errori e ha bisogno di migliorare. La visita si è svolta in un momento di grande attenzione sulle relazioni tra politica e giustizia, con alcuni commentatori che hanno definito il suo intervento un segnale forte.

Il capo dello Stato Sergio Mattarella presiede oggi il plenum del Consiglio superiore della magistratura, in una seduta segnata dalle polemiche che hanno scandito gli ultimi giorni. Inclusa quella innescata dal ministro della giustizia Carlo Nordio che, facendo proprie le parole di un vecchio intervento del magistrato antimafia Nino di Matteo, si è riferito all'organo di autogoverno della magistratura parlando di «sistema para-mafioso». Ieri, l'intervento della premier Giorgia Meloni, contro «una parte della magistratura politicizzata» che ostacola le linee della maggioranza in materia, ad esempio, di immigrazione, hanno fatto raggiungere il livello più alto di tensione pre referendaria. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Mattarella, "blitz" al Csm: «In 11 anni mai qui per lavori ordinari, serve vicendevole rispetto tra istituzioni» | «Atto di rilievo»: le reazioni Mattarella partecipa a sorpresa al plenum del Csm: "Serve rispetto vicendevole per le istituzioni"Sergio Mattarella ha deciso di partecipare di notte al plenum del Csm, sorprendendo tutti, perché voleva ribadire l’importanza del rispetto tra le istituzioni. Mattarella al plenum del Csm: "Invito al rispetto vicendevole tra istituzioni"Sergio Mattarella ha preso parola al plenum del Csm, dove ha detto che le istituzioni devono rispettarsi a vicenda. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. La strigliata di Mattarella e il blitz al Csm: Esorto al rispetto vicendevole tra istituzioniLa presenza del presidente della Repubblica, incerta fino all'ultimo, è vista come un segnale per abbassare i toni dello scontro politico sul referendum ... msn.com Mattarella partecipa a sorpresa al plenum del Csm: Serve rispetto vicendevole per le istituzioniIl Consiglio superiore della magistratura non è esente, nel suo funzionamento, da difetti, lacune ed errori, ha detto il capo dello stato. Che ha invitato al rispetto nell'interesse della Repubblic ... ilfoglio.it Sergio Mattarella ha voluto incontrare giornaliste e giornalisti de La Stampa dopo il blitz degli antagonisti a novembre facebook Il presidente Mattarella a La Stampa, ha dato solidarietà per il blitz di novembre contro la redazione e ha fatto gli auguri per il futuro de La Stampa: “I giornali pilastro della democrazia” @LaStampa x.com