Mattarella al plenum del Csm | Serve rispetto vicendevole tra istituzioni

Il presidente Mattarella ha partecipato al plenum del Csm, un fatto insolito, per richiamare il rispetto reciproco tra le istituzioni. Durante l’incontro, ha sottolineato l’importanza di un rapporto equilibrato tra poteri, evidenziando che la collaborazione tra Parlamento, Governo e magistratura è fondamentale per il funzionamento dello Stato. La sua presenza ha attirato l’attenzione di molti, dato che di solito non interviene in queste riunioni. Il suo intervento si è concentrato sulla necessità di rafforzare la fiducia tra le diverse branche del potere.

L'inconsueta presenza del Presidente della Repubblica per i lavori ordinari del Consiglio Superiore della Magistratura. "Per quanto mi riguarda – ha detto Mattarella – non si è mai verificata in 11 anni". Un intervento che avviene nei giorni dello scontro politico sulla giustizia tra maggioranza e opposizione. Servizio di Augusto Cantelmi