Mattarella partecipa a sorpresa al plenum del Csm | Serve rispetto vicendevole per le istituzioni

Sergio Mattarella ha deciso di partecipare di notte al plenum del Csm, sorprendendo tutti, perché voleva ribadire l’importanza del rispetto tra le istituzioni. Durante l’incontro, ha sottolineato come il confronto sia fondamentale per rafforzare il ruolo della magistratura. La sua presenza ha dato un segnale forte in un momento di tensione tra le varie componenti del sistema giudiziario.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella questa mattina ha presieduto in via eccezionale il plenum del Consiglio superiore della magistratura, di cui è presidente. “Sono consapevole che non è consueta la presenza del presidente della Repubblica per i lavori ordinari del Consiglio. Per quanto mi riguarda non si è mai verificata in undici anni”, ha detto, spiegando che a spingerlo è stata “la necessità e il desiderio di sottolineare, ancora una volta, il valore del ruolo di rilievo costituzionale del Csm”. Il gesto del capo dello stato arriva dopo le dichiarazioni che nei giorni scorsi hanno inasprito la campagna del referedum per la giustizia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

