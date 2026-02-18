Mattarella al plenum del Csm | Invito al rispetto vicendevole tra istituzioni

Sergio Mattarella ha preso parola al plenum del Csm, dove ha detto che le istituzioni devono rispettarsi a vicenda. La sua presenza si è resa necessaria dopo le recenti tensioni che coinvolgono giudici e politici, con alcuni magistrati che criticano duramente la riforma della Giustizia. La discussione è iniziata alle 10, in un’atmosfera tesa, proprio mentre alcuni membri del Csm esprimono dubbi sulla direzione delle modifiche legislative.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella presiede il plenum del Consiglio superiore della magistratura, iniziato alle 10, in un clima segnato dai continui attacchi contro la riforma della Giustizia e coloro che voteranno "Sì" da parte di una certa magistratura. Fino all'ultimo, la presenza del capo dello Stato era stata incerta, e secondo alcuni essa dovrebbe essere letta come un monito ad abbassare i toni dello scontro politico. "Sono consapevole che non è consueta la presenza del Presidente della Repubblica per i lavori ordinari del Consiglio. Per quanto mi riguarda, non si è mai verificata in 11 anni", ha dichiarato il presidente della Repubblica aprendo il plenum. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Mattarella al plenum del Csm: "Invito al rispetto vicendevole tra istituzioni" Giustizia, Mattarella presiede oggi il plenum del Csm: un segnale per abbassare i toniIl presidente Mattarella ha presieduto oggi il plenum del Csm, in risposta alle recenti tensioni tra politica e magistratura. Mattarella presiederà il plenum del Csm: sul tavolo la questione GratteriSergio Mattarella ha deciso di presiedere il plenum del Csm alle 10, dopo aver ricevuto numerose critiche da parte di alcuni magistrati sulla riforma della giustizia. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Referendum, l’attenzione del Quirinale preoccupato per le tensioni; Csm, Mattarella presiede seduta Plenum; Il sistema delle correnti è clientelare. La vera battaglia è liberare la magistratura dalla dittatura interna; IL PRESIDENTE - Mattarella presiede il plenum del Consiglio superiore della magistratura. Mattarella presiede il plenum del Csm: 'Serve rispetto vicendevole tra istituzioni'Il capo dello Stato presente al Consiglio. 'Avverto la necessità di rinnovare con fermezza questa esortazione' (ANSA) ... ansa.it Mattarella presiederà il plenum del Csm oggiRoma, 18 febbraio 2026 – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, presiederà il plenum del Consiglio superiore della magistratura, previsto questa mattina alle 10. Possibile, anche se ... quotidiano.net Mattarella presiederà oggi il plenum del Csm. Il Consiglio si riunisce alle 10 #ANSA facebook