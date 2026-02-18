Mattarella blitz al Csm | Mai qui per lavori ordinari serve rispetto tra istituzioni | Perché è voluto intervenire spiazzando tutti
Sergio Mattarella ha fatto visita al Consiglio superiore della magistratura per portare un messaggio diretto, scuotendo le consuetudini. L’occasione è stata uno stop improvviso a quello che lui definisce un lavoro “ordinario”, sottolineando l’esigenza di rispetto reciproco tra le istituzioni. Il presidente ha affermato che il Csm, come tutte le strutture pubbliche, commette errori e presenta carenze, ma queste critiche sono del tutto lecite e devono essere affrontate con serietà. La sua presenza ha sorpreso molti, portando un’attenzione urgente su temi delicati che riguardano la giustizia italiana.
Il capo dello Stato Sergio Mattarella presiede oggi il plenum del Consiglio superiore della magistratura, in una seduta segnata dalle polemiche che hanno scandito gli ultimi giorni. Inclusa quella innescata dal ministro della giustizia Carlo Nordio che, facendo proprie le parole di un vecchio intervento del magistrato antimafia Nino di Matteo, si è riferito all'organo di autogoverno della magistratura parlando di «sistema para-mafioso». Ieri, l'intervento della premier Giorgia Meloni, contro «una parte della magistratura politicizzata» che ostacola le linee della maggioranza in materia, ad esempio, di immigrazione, hanno fatto raggiungere il livello più alto di tensione pre referendaria.
