Mattarella blitz al Csm | Mai qui per lavori ordinari serve rispetto tra istituzioni | Perché è voluto intervenire spiazzando tutti

Sergio Mattarella ha fatto visita al Consiglio superiore della magistratura per portare un messaggio diretto, scuotendo le consuetudini. L’occasione è stata uno stop improvviso a quello che lui definisce un lavoro “ordinario”, sottolineando l’esigenza di rispetto reciproco tra le istituzioni. Il presidente ha affermato che il Csm, come tutte le strutture pubbliche, commette errori e presenta carenze, ma queste critiche sono del tutto lecite e devono essere affrontate con serietà. La sua presenza ha sorpreso molti, portando un’attenzione urgente su temi delicati che riguardano la giustizia italiana.