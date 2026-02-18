Blitz di Mattarella al plenum del Csm | Sono qui per ricordare che serve rispetto reciproco delle istituzioni

Il presidente Mattarella ha fatto un blitz al plenum del Csm per sottolineare l'importanza del rispetto tra le istituzioni. Durante l'incontro, ha ricordato quanto sia fondamentale riconoscere il ruolo speciale del Consiglio superiore della magistratura e il rispetto che le altre autorità devono mostrare nei suoi confronti. Ha anche portato come esempio alcune recenti tensioni che hanno messo in discussione questa relazione, evidenziando la necessità di mantenere rapporti più sereni e rispettosi.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha sentito la necessità di intervenire pubblicamente al plenum odierno del Consiglio superiore di magistratura (Csm), per placare le polemiche sul referendum della Giustizia, dopo giorni infuocati. "Come presidente della repubblica avverto la necessità di rinnovare con fermezza l'esortazione al rispetto vicendevole in qualsiasi momento, in qualsiasi circostanza nell'interesse della repubblica", ha esordito il capo dello Stato nel suo intervento a sorpresa, sostenendo la necessità di un reciproco rispetto dei poteti. "Il Csm non è esente, nel suo funzionamento, da difetti, lacune ed errori", ha riconosciuto Mattarella, chiarendo che in riferimento a queste situazioni non sono da precludersi le critiche.