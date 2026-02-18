Mattarella blitz al Csm | Mai qui per lavori ordinari esorto al rispetto tra istituzioni | Perché è voluto intervenire spiazzando tutti

Il presidente Mattarella ha fatto visita al Csm per affrontare i problemi interni e ha sottolineato che non è presente per compiti di routine. Durante l’incontro, ha esortato le parti a mantenere il rispetto reciproco tra le istituzioni e ha riconosciuto che il Consiglio stesso ha commesso errori e lacune nel passato. Mattarella ha anche chiarito che nessuna istituzione è immune da critiche e che tutti devono lavorare per migliorare la trasparenza e la responsabilità. La visita ha sorpreso molti osservatori, che non si aspettavano un intervento così deciso.