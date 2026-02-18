Mattarella blitz al Csm | Mai qui per lavori ordinari esorto al rispetto tra istituzioni | Perché è voluto intervenire spiazzando tutti
Il presidente Mattarella ha fatto visita al Csm per affrontare i problemi interni e ha sottolineato che non è presente per compiti di routine. Durante l’incontro, ha esortato le parti a mantenere il rispetto reciproco tra le istituzioni e ha riconosciuto che il Consiglio stesso ha commesso errori e lacune nel passato. Mattarella ha anche chiarito che nessuna istituzione è immune da critiche e che tutti devono lavorare per migliorare la trasparenza e la responsabilità. La visita ha sorpreso molti osservatori, che non si aspettavano un intervento così deciso.
Il capo dello Stato Sergio Mattarella presiede oggi il plenum del Consiglio superiore della magistratura, in una seduta segnata dalle polemiche che hanno scandito gli ultimi giorni. Inclusa quella innescata dal ministro della giustizia Carlo Nordio che, facendo proprie le parole di un vecchio intervento del magistrato antimafia Nino di Matteo, si è riferito all'organo di autogoverno della magistratura parlando di «sistema para-mafioso». Ieri, l'intervento della premier Giorgia Meloni, contro «una parte della magistratura politicizzata» che ostacola le linee della maggioranza in materia, ad esempio, di immigrazione, hanno fatto raggiungere il livello più alto di tensione pre referendaria. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
