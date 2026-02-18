Mattarella alla riunione del Csm | Rispetto per l' istituzione
Sergio Mattarella ha presieduto per la prima volta in 11 anni una riunione ordinaria del Consiglio Superiore della Magistratura, motivato dal desiderio di rafforzare il ruolo del Csm. Durante l'incontro, il presidente ha sottolineato quanto sia importante dimostrare rispetto nei confronti di questa istituzione, soprattutto da parte delle altre autorità. La sua presenza ha evidenziato l’intento di ribadire il valore costituzionale del consiglio e la necessità di una collaborazione più attenta.
Per la prima volta in 11 anni il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha presieduto una riunione ordinaria del Consiglio Superiore della Magistratura e lo ha fatto "spinto dal desiderio di sottolineare il valore del ruolo di rilievo costituzionale del Csm, soprattutto dalla necessità di ribadire il rispetto che occorre nutrire e manifestare, da parte delle altre istituzioni, nei confronti di questa". Il Csm, ha proseguito il Capo dello Stato, "non è esente, nel suo funzionamento, da difetti, lacune, errori e nei cui confronti non sono, ovviamente, precluse critiche. Come, del resto, si registrano difetti, lacune, errori e sono possibili critiche riguardo all'attività di altre istituzioni della Repubblica, siano esse parte del potere legislativo, di quello esecutivo, di quello giudiziario". 🔗 Leggi su Iltempo.it
