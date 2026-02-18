Sergio Mattarella ha presieduto per la prima volta in 11 anni una riunione ordinaria del Consiglio Superiore della Magistratura, motivato dal desiderio di rafforzare il ruolo del Csm. Durante l'incontro, il presidente ha sottolineato quanto sia importante dimostrare rispetto nei confronti di questa istituzione, soprattutto da parte delle altre autorità. La sua presenza ha evidenziato l’intento di ribadire il valore costituzionale del consiglio e la necessità di una collaborazione più attenta.

Per la prima volta in 11 anni il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha presieduto una riunione ordinaria del Consiglio Superiore della Magistratura e lo ha fatto "spinto dal desiderio di sottolineare il valore del ruolo di rilievo costituzionale del Csm, soprattutto dalla necessità di ribadire il rispetto che occorre nutrire e manifestare, da parte delle altre istituzioni, nei confronti di questa". Il Csm, ha proseguito il Capo dello Stato, "non è esente, nel suo funzionamento, da difetti, lacune, errori e nei cui confronti non sono, ovviamente, precluse critiche. Come, del resto, si registrano difetti, lacune, errori e sono possibili critiche riguardo all'attività di altre istituzioni della Repubblica, siano esse parte del potere legislativo, di quello esecutivo, di quello giudiziario". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mattarella alla riunione del Csm: "Rispetto per l'istituzione"

Referendum giustizia, Mattarella presiede plenum Csm: "Rispetto per questa istituzione, qui per prima volta in 11 anni" - VIDEOSergio Mattarella ha presieduto il plenum del Consiglio superiore della magistratura per la prima volta in oltre un decennio, in un momento in cui il paese si prepara al referendum sulla giustizia.

Mattarella presiede il plenum del Csm: “Esorto al rispetto tra istituzioni”Sergio Mattarella ha presieduto il plenum del Consiglio superiore della magistratura a Palazzo Bachelet, invitando le istituzioni a mantenere il rispetto reciproco.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.