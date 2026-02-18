Sergio Mattarella ha deciso di presiedere il plenum del Csm alle 10, dopo aver ricevuto numerose critiche da parte di alcuni magistrati sulla riforma della giustizia. La riunione si svolge in un momento di tensioni interne, con discussioni accese sul voto favorevole o contrario alla riforma. Tra i punti principali c’è anche la questione di Nicola Gratteri, che potrebbe essere al centro delle discussioni.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella presiederà oggi il plenum del Consiglio superiore della magistratura, previsto per le 10, in un clima segnato dai continui attacchi contro la riforma della Giustizia e coloro che voteranno "Sì" da parte di una certa magistratura. Fino all'ultimo, la presenza del capo dello Stato era stata incerta, e secondo alcuni essa dovrebbe essere letta come un monito ad abbassare i toni dello scontro politico. Sul tavolo della riunione, la richiesta del consigliere laico di Forza Italia Aini di valutare eventuali azioni disciplinati nei confronti del procuratore di Napoli Nicola Gratteri, secondo le cui dichiarazioni mafiosi, massoni deviati e "centri di potere" in Calabria esprimeranno un parere positivo alla consultazione popolare sulla questione referendaria. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Mattarella presiederà il plenum del Csm: sul tavolo la questione Gratteri

Giustizia, Mattarella presiede oggi il plenum del Csm: un segnale per abbassare i toniIl presidente Mattarella ha presieduto oggi il plenum del Csm, in risposta alle recenti tensioni tra politica e magistratura.

Casinò di Campione, sul tavolo la questione salari: “Vanno adeguati”Il Casinò di Campione affronta il tema degli stipendi, con l’attenzione rivolta alla necessità di un adeguamento.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.