Mattarella al Csm Conte | Visita dall’alto valore simbolino Boccia Pd | Riporta confronto sui binari corretti
Il presidente Mattarella ha presieduto inaspettatamente una riunione del Csm, suscitando reazioni politiche e diverse interpretazioni. La visita, definita da Conte come “un gesto simbolico di grande valore”, ha rafforzato il ruolo del Consiglio nel momento di tensione. Boccia del Pd ha commentato che l’evento aiuta a riportare il confronto istituzionale sui binari corretti, mentre altri osservano come questa presenza possa influenzare il dialogo tra le parti. La decisione di Mattarella si inserisce in un quadro di polemiche aperte tra governo e magistratura.
Sono numerose le reazioni del mondo politico alla decisione del presidente della Repubblica di presiedere a sorpresa la seduta ordinaria del mercoledì del Consiglio superiore della magistratura, con tanto di condanna agli attacchi al Csm: “ Le altre istituzioni rispettino il Consiglio ”, ha detto Sergio Mattarella nel suo discorso con evidente riferimento (senza mai nominarlo) al ministro della Giustizia Carlo Nordio che ha definito “ para-mafiosi ” i metodi usati dall’organo di autogoverno per le sue decisioni. “Una visita di alto valore simbolico che segnala un forte rigore istituzionale”, l’ha definita il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte: “Come ha detto Mattarella – ha aggiunto – è la prima volta in 11 anni che presiede i lavori ordinari del Consiglio Superiore della Magistratura. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Mattarella, tutti i motivi del primo blitz al Csm: «Tra le istituzioni serve vicendevole rispetto»È un segnale forte, quello di Sergio Mattarella. Perché la scelta di presiedere il plenum del Consiglio superiore della magistratura in una seduta ordinaria, circostanza che - ... ilmessaggero.it
Mattarella partecipa a sorpresa al plenum del Csm: Serve rispetto vicendevole per le istituzioniIl Consiglio superiore della magistratura non è esente, nel suo funzionamento, da difetti, lacune ed errori, ha detto il capo dello stato. Che ha invitato al rispetto nell'interesse della Repubblic ... ilfoglio.it
