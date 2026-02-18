Il presidente Mattarella ha presieduto inaspettatamente una riunione del Csm, suscitando reazioni politiche e diverse interpretazioni. La visita, definita da Conte come “un gesto simbolico di grande valore”, ha rafforzato il ruolo del Consiglio nel momento di tensione. Boccia del Pd ha commentato che l’evento aiuta a riportare il confronto istituzionale sui binari corretti, mentre altri osservano come questa presenza possa influenzare il dialogo tra le parti. La decisione di Mattarella si inserisce in un quadro di polemiche aperte tra governo e magistratura.

Sono numerose le reazioni del mondo politico alla decisione del presidente della Repubblica di presiedere a sorpresa la seduta ordinaria del mercoledì del Consiglio superiore della magistratura, con tanto di condanna agli attacchi al Csm: “ Le altre istituzioni rispettino il Consiglio ”, ha detto Sergio Mattarella nel suo discorso con evidente riferimento (senza mai nominarlo) al ministro della Giustizia Carlo Nordio che ha definito “ para-mafiosi ” i metodi usati dall’organo di autogoverno per le sue decisioni. “Una visita di alto valore simbolico che segnala un forte rigore istituzionale”, l’ha definita il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte: “Come ha detto Mattarella – ha aggiunto – è la prima volta in 11 anni che presiede i lavori ordinari del Consiglio Superiore della Magistratura. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Mattarella al Csm, Conte: “Visita dall’alto valore simbolino”. Boccia (Pd): “Riporta confronto sui binari corretti”

Congresso PD, il valore del rinvio: occasione per rilanciare partecipazione e confrontoIl congresso provinciale del PD è stato rinviato.

“Padova dall'alto”: la visita guidata alla SpecolaLa Specola di Padova apre le sue porte ai visitatori domenica 22 febbraio.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.