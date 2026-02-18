Mattarella a sorpresa presiede un plenum del CSM e rimette tutti in riga | Serve rispetto tra le istituzioni

Sergio Mattarella ha presieduto improvvisamente un plenum del CSM, provocando sorpresa tra i membri. La decisione deriva dalla crescente tensione tra le istituzioni e dalla necessità di ristabilire il rispetto reciproco. Durante l'incontro, il presidente ha sottolineato l’importanza di riavvicinare le forze che operano nel sistema giudiziario, chiedendo più stabilità e collaborazione. La sua presenza inaspettata ha spinto i partecipanti a confrontarsi sui temi delicati, mentre si cercano soluzioni concrete per migliorare il funzionamento della giustizia nel Paese.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha compiuto un gesto di eccezionale valore simbolico e politico. Recandosi senza preavviso a Palazzo Bachelet per presiedere una sessione ordinaria del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), il Capo dello Stato ha voluto segnare un punto di fermo dopo le recenti e durissime polemiche che hanno visto contrapposti il Governo e le toghe italiane in vista del prossimo referendum sulla riforma della Magistratura e la separazione delle carriere. La rarità dell’evento è stata sottolineata dallo stesso Mattarella, il quale ha fatto notare come, nei suoi undici anni di mandato, non fosse mai accaduto che il Presidente della Repubblica partecipasse ai lavori ordinari dell’organo di autogoverno dei magistrati. 🔗 Leggi su Cultweb.it

