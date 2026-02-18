Il presidente Mattarella ha partecipato a sorpresa al plenum del Csm, un fatto raro dopo undici anni, per evidenziare l’importanza del suo ruolo nel sistema giudiziario. La sua presenza ha attirato l’attenzione di molti, dato che non aveva mai preso parte ai lavori quotidiani dell’organo in passato. Questa presenza inattesa si è verificata in un momento in cui il Consiglio affrontava questioni delicate che richiedevano un intervento istituzionale diretto.

“Sono consapevole che non è consueta la presenza del Presidente della Repubblica per i lavori ordinari del Consiglio. Per quanto mi riguarda non si è mai verificata in undici anni. Mi hanno indotto a questa decisione la necessità e il desiderio di sottolineare, ancora una volta, il valore del ruolo di rilievo costituzionale del CSM”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando a sorpresa al plenum del Csm. “Soprattutto, la necessità e l’intendimento di ribadire il rispetto che occorre nutrire e manifestare – particolarmente da parte delle altre istituzioni – nei confronti di questa istituzione”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Mattarella a sorpresa al plenum del Csm: “Mai partecipato ai lavori ordinari in 11 anni. Necessario sottolineare il suo ruolo di rilievo”

