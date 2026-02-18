Mattarella a sorpresa al Csm | il Colle in campo per fermare l’escalation tra governo e toghe

Il presidente Mattarella ha fatto visita a sorpresa al Consiglio superiore della magistratura, suscitando sorpresa tra i membri. La sua presenza arriva in un momento di tensione crescente tra il governo e la magistratura, con accuse e richieste di intervento. Mattarella ha incontrato alcuni magistrati e ascoltato le loro preoccupazioni, sottolineando l’importanza di mantenere l’indipendenza della giustizia. La visita ha rafforzato l’immagine di un’azione diretta del Quirinale per calmare gli scontri in atto tra le parti. La questione resta comunque calda e aperta.

Roma, 18 febbraio 2026 – Il Colle scende in campo nel ruolo che la Costituzione gli conferisce: quello dell’arbitro. Sergio Mattarella apre il plenum del Consiglio superiore della magistratura e lo fa chiarendo subito un punto: la sua presenza è inconsueta. “Sono consapevole che non è consueta la presenza del presidente della Repubblica per i lavori ordinari del Consiglio”, dice. E aggiunge un dettaglio che trasforma la seduta in un segnale politico: “Per quanto mi riguarda, non si è mai verificata in 11 anni”. Un vero e proprio “blitz” istituzionale, letto da più parti come un tentativo di riportare il confronto dentro binari di rispetto reciproco, mentre il Paese è a poche settimane dal referendum confermativo del 22-23 marzo sulla riforma della magistratura e l’aria, tra politica e magistratura, è diventata elettrica.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

