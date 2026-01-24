Maignan rinnova con il Milan fino al 2031, confermando il suo ruolo chiave nel progetto sportivo del club. L’accordo tra il portiere e la società è ormai definito, segnando una stabilità importante per il futuro. Nel frattempo, emergono alcuni retroscena riguardo eventuali interessi di altre squadre, tra cui la Juventus. La decisione rappresenta un passo fondamentale per il Milan e il suo reparto difensivo.

Mike Maignan è a un passo dal rinnovo con il Milan. Il portiere ha trovato l’intesa con la società rossonera e firmerà fino al 2031 con il club meneghino. Un gran colpo per i rossoneri che hanno chiuso un importante colpo per il futuro con Maignan che è stato convinto sia dalla proposta economica che dal progetto tecnico della squadra. Rinnovo per Maignan, accordo raggiunto (Ansa Foto) – calciomercato.it L’arrivo di Massimiliano Allegri è stato fondamentale per convincere il portiere francese che, già un anno fa, aveva trovato un’intesa con il club. Il tutto è stato poi congelato nei mesi successivi con il buon rendimento della squadra che lo ha convinto a restare ancora a lungo al Milan. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Maignan rinnova col Milan: accordo fino al 2031 e il retroscena sulla Juventus

Milan, Maignan verso il rinnovo: chiusura fino al 2031Il Milan si avvicina a un importante traguardo con il rinnovo di Mike Maignan, il portiere che ha dimostrato grande affidabilità in questa stagione.

Milan, Maignan a un passo dal rinnovo fino al 2031Il Milan si appresta a ufficializzare il rinnovo di contratto di Mike Maignan, portandolo fino al 2031.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Maignan tiene in vita il Milan, Allegri avverte: Il rinnovo è un problema della società; Tare: Rinnovo Maignan? Il Milan vuole andare avanti con lui, aspettiamo una sua risposta; Maignan verso il rinnovo col Milan: cifre, durata del contratto e cosa manca per la firma; Milan-Maignan, parti vicinissime per il rinnovo: il portiere ha già dato il suo ok di massima.

Maignan rinnova, fumata bianca per la firmaE’ tutto fatto. Il portiere francese è pronto a rinnovare il contratto con il club rossonero: ora ci siamo per davvero Mike Maignan ancora al Milan. Una notizia che fino a qualche settimana fa sembrav ... milanlive.it

Ultim’ora Maignan, c’è l’annuncio di Romano sul rinnovo! I dettagliUltim'ora importantissima in casa Milan: è arrivato l'annuncio di Fabrizio Romano sul rinnovo di Mike Maignan. spaziomilan.it

Milan, giorni spumeggianti: doppio colpo in difesa! Saelemaekers recupera Maignan rinnova! #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com

Maignan salva e rinnova, offerta per Kostic, sbuca Goretzka: Tare e il mercato Milan - facebook.com facebook