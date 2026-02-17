Rai Due Massimo Giletti imbufalito interrompe il collegamento dopo le critiche ad Alessandro Bastoni Scandaloso sa di aver mentito

Massimo Giletti si infuria e interrompe il collegamento dopo aver ascoltato le accuse ad Alessandro Bastoni, che ha mentito durante il match. La discussione riguarda ancora le decisioni arbitrali dell’ultimo Inter-Juve, disputato il 14 febbraio, con particolare attenzione all’espulsione sbagliata di Pierre Kalulu e alla simulazione di Bastoni, che non ha ricevuto sanzioni. Giletti si è mostrato molto arrabbiato per le contestazioni rivolte al difensore dell’Inter.

A quattro giorni dalla gara, non si placano le polemiche per Inter-Juve giocata il 14 febbraio, l’errata espulsione dello juventino Pierre Kalulu e la simulazione impunita dell’interista Alessandro Bastoni. Anzi: si rinvigoriscono di ora in ora tra giornali, salotti televisivi e social network. In questo contesto, ieri sera, 16 febbraio, il conduttore televisivo torinese e tifosi bianconero Massimo Giletti ha perso la pazienza. Ospite della trasmissione Processo al 90°, in seconda serata su Rai 2, ha duramente criticato Bastoni e poi interrotto il collegamento con lo studio. “Bastoni veste la maglia della Nazionale – ha detto Giletti – È scandaloso che un Azzurro come lui si permetta di prendere in giro un avversario e falsare una partita.🔗 Leggi su Torinotoday.it

