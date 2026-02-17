Rai Due Massimo Giletti imbufalito interrompe il collegamento dopo le critiche ad Alessandro Bastoni Scandaloso sa di aver mentito
Massimo Giletti si infuria e interrompe il collegamento dopo aver ascoltato le accuse ad Alessandro Bastoni, che ha mentito durante il match. La discussione riguarda ancora le decisioni arbitrali dell’ultimo Inter-Juve, disputato il 14 febbraio, con particolare attenzione all’espulsione sbagliata di Pierre Kalulu e alla simulazione di Bastoni, che non ha ricevuto sanzioni. Giletti si è mostrato molto arrabbiato per le contestazioni rivolte al difensore dell’Inter.
A quattro giorni dalla gara, non si placano le polemiche per Inter-Juve giocata il 14 febbraio, l’errata espulsione dello juventino Pierre Kalulu e la simulazione impunita dell’interista Alessandro Bastoni. Anzi: si rinvigoriscono di ora in ora tra giornali, salotti televisivi e social network. In questo contesto, ieri sera, 16 febbraio, il conduttore televisivo torinese e tifosi bianconero Massimo Giletti ha perso la pazienza. Ospite della trasmissione Processo al 90°, in seconda serata su Rai 2, ha duramente criticato Bastoni e poi interrotto il collegamento con lo studio. “Bastoni veste la maglia della Nazionale – ha detto Giletti – È scandaloso che un Azzurro come lui si permetta di prendere in giro un avversario e falsare una partita.🔗 Leggi su Torinotoday.it
Milano-Cortina 2026, Petrecca travolto dalle critiche social per le gaffe del commento Rai: “Servizio scandaloso”. USIGRai protesta: “Sconfitta per il Servizio Pubblico”La cerimonia di apertura dei Giochi invernali di Milano-Cortina 2026 si è svolta ieri a San Siro, con le luci accese e un grande spettacolo.
Leggi anche: Irrompe in una scuola e interrompe le lezioni dopo aver aggredito passanti e danneggiato auto in sosta: denunciatoLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Lo Stato delle Cose a rischio a poche ore dalla messa in onda, caos in Rai per le rivelazioni di Giletti; Ranucci, lo scontro con Giletti e il caso lobby gay: i cinque nomi nell'inchiesta su Maria Rosaria Boccia; Ascolti tv ieri (9 febbraio): il pattinaggio trascina Rai 2, Bonolis torna, controsorpasso Scotti su De Martino; Giletti mostra le chat tra Ranucci e Boccia sulla presunta lobby gay. Il conduttore di Report: Falso. Lui e Cerno sono amici e al servizio dell’ex 007 Mancini.
Giletti litiga con D'Alessandro e abbandona gli studi Rai: Su Moggi fake news! Scudetto Inter è della prescrizione!Il conduttore tv e grande tifoso bianconero Massimo Giletti abbandona gli studi di Rai 2 durante Il processo al 90º. Nel corso della trasmissione andata in onda ieri ... tuttonapoli.net
Giletti lascia lo studio di Processo al 90°: scontro in diretta su arbitri e BastoniDurante Processo al 90°, Massimo Giletti si è infuriato per l'episodio Bastoni-Kalulu e le discussioni sugli arbitri, lasciando lo studio tra accuse e polemiche in diretta. movieplayer.it
Qualche giorno fa Rai Due ha dedicato un’intera serata al 60mo compleanno di quello che il 4 novembre del 1961 nacque come “Secondo Programma”. Mi è stato chiesto di dare un mio contributo e l’ho fatto, ovviamente, molto volentieri raccontando un po’ di facebook
Alle 18:05su @RaiDue @tg2rai Flash con la lingua dei segni #LIS #Rai @RaiPlay x.com