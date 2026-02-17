Massimo Giletti lascia lo studio al Processo al 90° | lite furiosa su Bastoni e Calciopoli poi l'addio clamoroso

Massimo Giletti ha deciso di uscire dallo studio del Processo al 90° dopo una discussione accesa con Gian Luca Rossi riguardo Bastoni, Rocchi e lo scandalo Calciopoli. Durante il confronto, le parole sono volate e l’atmosfera si è fatta molto tesa, portando alla sua improvvisa uscita. Un dettaglio che ha attirato l’attenzione è stata la forte reazione di Giletti, che ha lasciato il set visibilmente infuriato.

Massimo Giletti abbandona lo studio del Processo al 90° dopo uno scontro durissimo con Gian Luca Rossi su Bastoni, Rocchi e Calciopoli. "Con certa gente non parlo.".🔗 Leggi su Fanpage.it Mediaset furiosa con Rai per lo spazio dato a Corona: l’ipotesi di una puntata riparatrice del programma di Giletti Mediaset esprime insoddisfazione per l’ampio spazio dedicato dalla Rai a Fabrizio Corona e al caso Signorini, suscitando tensioni tra le due aziende televisive. Massimo Giletti dà dell’ipocrita a Sigfrido Ranucci poi gli fa una proposta: “Confrontati con me in TV” Massimo Giletti ha accusato Sigfrido Ranucci di ipocrisia dopo aver scoperto le chat tra Ranucci e Maria Rosaria Boccia, che ha condiviso sui social. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Garlasco in Tv, da Giletti sbarca Massimo Lovati: clamorose rivelazioni sui sicari di Chiara Poggi; Lo Stato delle Cose tra il delitto di Garlasco, la tragedia Crans-Montana e l'omicidio Diabolik; Massimo Giletti mostra le chat tra Sigfrido Ranucci e Maria Rosaria Boccia su una presunta lobby gay; Garlasco, Massimo Lovati a Lo Stato delle Cose da Giletti: Clamorose rivelazioni su presunti sicari e mandanti dietro l’omicidio di... Massimo Giletti lascia lo studio al Processo al 90°: lite furiosa su Bastoni e Calciopoli, poi l’addio clamorosoMassimo Giletti abbandona lo studio del Processo al 90° dopo uno scontro durissimo con Gian Luca Rossi su Bastoni, Rocchi e Calciopoli ... fanpage.it Giletti sfida Ranucci: Venga in studio, ma poi si confronti con meBotta e risposta sempre più acceso tra Massimo Giletti e Sigfrido Ranucci, con il conduttore che rilancia pubblicamente invitando il collega a presentarsi in trasmissione per chiarire la vicenda. L’in ... msn.com Torna il consueto appuntamento con “Lo Stato delle Cose” il programma di attualità e approfondimento di Massimo Giletti, in onda il 16 febbraio alle 21.20 su Rai 3. “La versione di Michele Santoro” come sempre sarà dedicata ai fatti nazionali e internaziona facebook Massimo Giletti: «I messaggi di Ranucci Altro che Servizi e lobby gay: ho svelato la sua ipocrisia. Prima mi chiama, poi mi attacca» x.com