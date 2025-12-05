Massi sulla sede stradale | chiuso tratto della Statale 89 in agro di Mattinata

A causa della presenza di massi sul piano viabile, è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni, la strada statale 89 “Garganica” al km 138,000, all’altezza di Mattinata. Istituite deviazioni in loco per la viabilità. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it