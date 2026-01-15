Camion sbanda e si schianta con un' impalcatura chiuso un tratto della Statale 113 dopo l' incidente

Un camion ha perso il controllo e si è schiantato contro un'impalcatura, causando la chiusura temporanea del tratto di strada statale 113 “Settentrionale Sicula” al km 89,400, in località Gioiosa Marea, provincia di Messina. L’incidente, avvenuto in una traversa interna non di competenza Anas, ha reso necessario il blocco della carreggiata in entrambe le direzioni per motivi di sicurezza e sicurezza della circolazione.

A causa di un incidente autonomo che ha coinvolto un mezzo pesante avvenuto in una traversa interna non di competenza Anas, è al momento chiuso il km 89,400 della strada statale 113 "Settentrionale Sicula", in entrambe le direzioni ed in località Gioiosa Marea, in provincia di Messina. La chiusura si è resa necessaria per consentire alle maestranze del Comune di Gioiosa Marea di poter smontare in sicurezza il ponteggio di un impalcato edile che è stato danneggiato nell'impatto con il mezzo pesante all'interno della traversa di competenza comunale.

