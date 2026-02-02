Carlo Masci, sindaco di Pescara, risponde alle accuse di Carlo Costantini. Masci definisce le sue dichiarazioni un attacco senza contenuti e promette di aprire un confronto costruttivo per la città, in vista delle elezioni comunali del 8 e 9 marzo. La disputa tra i due candidati si accende dopo la decisione del Consiglio di Stato di riaprire le urne in 23 sezioni.

Carlo Masci, sindaco di Pescara in carica, ha risposto alle dichiarazioni ufficiali di Carlo Costantini, candidato sindaco per le elezioni comunali del 8 e 9 marzo, in seguito alla sentenza del Consiglio di Stato che ha reso necessarie le votazioni in 23 sezioni. L’intervento del primo cittadino, rilasciato domenica 1 febbraio 2026, è stato netto: Masci ha definito l’attacco di Costantini “senza contenuti”, ricordando come il suo avversario abbia ripetuto, come già nel 2024, una strategia basata sull’attacco personale piuttosto che su proposte concrete per la città. Il sindaco ha sottolineato che Costantini, dopo un periodo di silenzio, è riemerso con una campagna che non propone soluzioni ma si concentra sulla critica a ciò che è stato fatto in questi anni, in particolare sul tema della sicurezza, che viene attribuita direttamente alla sua amministrazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Masci replica a Costantini: attacco senza contenuti, promette confronto costruttivo per la città

A Pescara si avvicinano le elezioni comunali, con il candidato del centrosinistra che solleva dubbi sulla gestione del voto e difende il ruolo del Tar.

Carlo Masci risponde a Carlo Costantini, dopo che quest'ultimo ha presentato ufficialmente la sua candidatura alle prossime elezioni comunali.

