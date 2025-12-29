Martusciello FI | In Campania i consensi sono cresciuti

Martusciello di Forza Italia commenta i risultati elettorali in Campania, sottolineando un aumento dei consensi e un rafforzamento della presenza territoriale del partito. Secondo le sue parole, l’anno trascorso ha visto un incremento dell’influenza di Forza Italia nella regione, evidenziando un miglioramento nel rapporto con gli elettori e una maggiore capacità di intervenire nel dibattito politico locale.

" Questo è stato un anno di Forza Italia. In Campania il partito è cresciuto nei consensi, nel radicamento territoriale e nella capacità di incidere nel dibattito politico". Lo sottolinea il segretario regionale Fulvio Martusciello annunciando che domani nella sede del partito, in Largo Regina Pignatelli 218, alle ore 10.30, ci sarà la conferenza stampa di fine anno. Una conferenza dove, spiega Martusciello, " faremo un bilancio del lavoro svolto e indicheremo con chiarezza le priorità del 2026, a partire dalle prossime scadenze amministrative".

