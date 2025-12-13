martusciello fi al sud nessuno cresce come noi

Martusciello di Forza Italia sottolinea il successo del partito al Sud, evidenziando un incremento di 100 mila voti rispetto alle elezioni regionali del 2020. Un risultato che riflette una crescita significativa e un rafforzamento della presenza politica nel territorio meridionale.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Al Sud nessuno cresce come noi. Forza Italia ha ottenuto 100 mila voti in più alle elezioni regionali rispetto al 2020. Un successo straordinario che non ha paragoni con nessun’altra realtà del Mezzogiorno”. Lo afferma Fulvio Martusciello, segretario regionale in Campania, sottolineando che “si tratta di un risultato ancora più importante perché conquistato senza essere al governo della Regione, senza gestire potere e senza avere quindi la possibilità di costruire le liste utilizzando il governo regionale”. “È un successo che deriva dai valori che abbiamo messo in campo: solidarietà, attenzione agli ultimi. Anteprima24.it

Martusciello (FI), in Campania serve un candidato sudista - "Il tavolo nazionale, guidato da Tajani, Meloni e Salvini, ha le competenze per individuare il profilo giusto: noi accetteremo qualsiasi decisione verrà presa, perché la loro capacità di analisi è ... ansa.it

Martusciello (Fi), 'in Campania tutti per scelta civica' - "In Campania mi sembra che tutti siano favorevoli a una soluzione civica e si respira una grande effervescenza della società civile". ansa.it

https://short.do/t1ASQC Marcianise. Cresce l'ottimismo sul prosieguo dell'amministrazione Trombetta: ma cambierà tutto - facebook.com facebook