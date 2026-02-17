Ambulatorio infermieristico solidale Monteroni aperta la nuova realtà

A Monteroni d’Arbia ha aperto un nuovo ambulatorio infermieristico solidale, nato per offrire servizi di assistenza gratuita ai cittadini. La struttura permette di misurare i parametri vitali, somministrare iniezioni e controllare la glicemia, anche senza appuntamento. Un operatore sanitario sarà presente ogni giorno per ascoltare le esigenze della comunità e indirizzare verso altri servizi di cura. Il progetto coinvolge volontari e professionisti locali, pronti a sostenere le persone in difficoltà.

Inaugurato a Monteroni d'Arbia il nuovo Ambulatorio infermieristico solidale, un presidio sanitario che permetterà di effettuare la misurazione dei parametri vitali, iniezioni sottocutanee e intramuscolari, controllo della glicemia, educazione sanitaria, ascolto e orientamento per i servizi assistenziali e di cura. "Un altro tassello importantissimo per tutto il territorio, che rafforza una realtà come la Pubblica Assistenza fondamentale per la sanità territoriale, confermando l'impegno nella cura alla persona con lo sportello di ascolto e orientamento", sottolinea il sindaco Gabriele Berni. L'ambulatorio sarà attivo nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17 alle 18.