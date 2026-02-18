Marsiglia la stampa francese non perdona il caos del club | Campioni d’Europa del tragicomico! Che bordata dopo il caso Benatia

La stampa francese critica duramente il Marsiglia dopo il caos scoppiato con Benatia, definendo il club “campione d’Europa del tragicomico”. Il caso ha scatenato un’ondata di commenti velenosi, con molti giornalisti che paragonano la squadra a uno spettacolo comico senza fine. La Commanderie si ritrova al centro delle polemiche, tra tensioni e decisioni discutibili. Le immagini di tifosi arrabbiati e giocatori coinvolti accentuano il caos. La situazione si fa difficile e i problemi sembrano aumentare di giorno in giorno.

Dimissioni Benatia, il Marsiglia non ha accettato il passo indietro del dirigente: regna il caos nel club francese. Cosa sta succedendoIl Marsiglia non ha accettato le dimissioni di Benatia, l’ex Juve, che aveva deciso di lasciare il club dopo le tensioni degli ultimi giorni.

Marsiglia, è caos totale! Dopo De Zerbi via anche Benatia: «Lascio per il bene del club». La lettera d’addio e cosa è successoA Marsiglia, Benatia ha deciso di lasciare il club dopo che anche De Zerbi è andato via, spinto dalla frustrazione di una stagione fallimentare.

