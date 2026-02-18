Marotta ha commentato il caso Bastoni, descrivendolo come una pagina che desidera chiudere. Il presidente dell’Inter ha espresso speranza che tutte e tre le squadre italiane ai playoff superino i turni successivi. Durante un’intervista su Prime Video, ha spiegato che preferirebbe concentrarsi sul presente e sui risultati sportivi, lasciando alle spalle le polemiche passate. In particolare, ha sottolineato l’importanza di mantenere la concentrazione per evitare distrazioni. Le sue parole sono arrivate in un momento di tensione tra le parti coinvolte.

Marotta torna sul caso Bastoni: «Una pagina che vorrei chiudere». Le dichiarazioni del presidente dell’Inter ai microfoni di Prime Video. Intervenuto nel corso del prepartita di Bodo Glimt Inter, Beppe Marotta ha presentato così il playoff d’andata di Champions League 202526. Le sue parole a Prime. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO CASO BASTONI? – « E’ una pagina che vorrei chiudere, perché ha lasciato amarezza in tutti. Pensiamo a questa serata, a questa competizione che vede 3 italiane presenti e spero che tutte e 3 possiamo passare il turno ». TERRENO DI GIOCO – « Non voglio addentrarmi in polemiche né creare alibi, ma è una condizione difficile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Marotta torna sul caso Bastoni: «Una pagina che vorrei chiudere. Spero che tutte e tre le italiane ai playoff passino il turno»

