Marotta torna sul caso Bastoni | Una pagina che vorrei chiudere Spero che tutte e tre le italiane ai playoff passino il turno
Marotta ha commentato il caso Bastoni, descrivendolo come una pagina che desidera chiudere. Il presidente dell’Inter ha espresso speranza che tutte e tre le squadre italiane ai playoff superino i turni successivi. Durante un’intervista su Prime Video, ha spiegato che preferirebbe concentrarsi sul presente e sui risultati sportivi, lasciando alle spalle le polemiche passate. In particolare, ha sottolineato l’importanza di mantenere la concentrazione per evitare distrazioni. Le sue parole sono arrivate in un momento di tensione tra le parti coinvolte.
Marotta torna sul caso Bastoni: «Una pagina che vorrei chiudere». Le dichiarazioni del presidente dell’Inter ai microfoni di Prime Video. Intervenuto nel corso del prepartita di Bodo Glimt Inter, Beppe Marotta ha presentato così il playoff d’andata di Champions League 202526. Le sue parole a Prime. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO CASO BASTONI? – « E’ una pagina che vorrei chiudere, perché ha lasciato amarezza in tutti. Pensiamo a questa serata, a questa competizione che vede 3 italiane presenti e spero che tutte e 3 possiamo passare il turno ». TERRENO DI GIOCO – « Non voglio addentrarmi in polemiche né creare alibi, ma è una condizione difficile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Marotta prima di Bodo Glimt Inter: «Bastoni? Una pagina che ha lasciato amarezza in tutti e che vorrei chiudere. Campo? Non voglio creare polemiche ma…»Beppe Marotta ha commentato prima della sfida di Champions League contro il Bodo Glimt, sottolineando il recente episodio con Bastoni.
Marotta prima di Bodo Glimt Inter: «Bastoni? Una pagina che ha lasciato amarezza in tutti e che vorrei chiudere. Campo? Non voglio creare polemiche ma…». Poi l’annuncio su StankovicBeppe Marotta ha parlato prima della sfida dell'Inter contro il Bodo Glimt, spiegando che la situazione di Bastoni rappresenta una ferita aperta per la squadra.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Caso Bastoni-Kalulu, Marotta: Polemiche esagerate. Saviano? Non lo conosco, sue dichiarazioni in mano agli avvocati; Marotta: Bastoni ha sbagliato, ma la gogna mediatica è eccessiva. E quando simulò Cuadrado...; Marotta: Gesto di Bastoni non leale, con una simulazione la Juve ha guadagnato 70 milioni; Marotta su Inter-Juventus: Su Bastoni gogna mediatica smisurata. Saviano? Non so nemmeno chi sia, ci penseranno gli avvocati.
Marotta torna sul caso Bastoni: «Una pagina che vorrei chiudere». Le dichiarazioni del presidente dell’Inter ai microfoni di Prime VideoMarotta torna sul caso Bastoni: «Una pagina che vorrei chiudere». Le dichiarazioni del presidente dell’Inter ai microfoni di Prime Video Intervenuto nel corso del prepartita di Bodo Glimt Inter, Beppe ... juventusnews24.com
Caso Bastoni, Marotta non ci sta: Chiudiamo questa paginaMarotta prova a chiudere definitivamente il caso legato ad Alessandro Bastoni: il presidente nerazzurro pensa alla Champions. spaziointer.it
Calvarese a Prime Video torna sulle parole di Marotta: "Marotta ha ricordato Perisic-Cuadrado Cosa devo dirti Più che una ferita aperta è una cicatrice ma appartiene al passato. Sicuramente avrei voluto non sbagliare e fa male essere stati ingannati in un e x.com
Antonio #Cassano torna su quanto successo in #InterJuve e sulle dichiarazioni dei dirigenti: "#Chiellini è un grande dirigente, non ha sbagliato nulla. #Marotta deve smettere di fare il gioco delle tre carte" #VivaElFutbol facebook